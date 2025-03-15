11 человек пострадали в столкновении рельсового автобуса и грузовика

В результате столкновения рельсового автобуса и грузовика в Тутаевском районе Ярославской области пострадали 11 человек, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Ранее сообщалось о семи пострадавших. Госпитализирован водитель грузовика Sitrak 1994 года рождения, травмы разной степени тяжести получили 10 пассажиров поезда.

В инспекции уточнили, что авария произошла на автодороге Тутаев — Шопша. «Ъ-Ярославль» сообщал, что столкновение на 308 км перегона Ваулово – Чебаково случилось в 16:07 на регулируемом железнодорожном переезде. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Антон Голицын