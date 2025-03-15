«Ак Барс» проиграл «Витязю» со счетом 1:2 в матче КХЛ

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» проиграл «Витязю» из Балашихи со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Казани.

Первый гол был забит нападающим «Витязя» Матвеем Заседой во втором периоде. В третьем периоде казанцы смогли отыграться благодаря удару Кирилла Семенова. Игра перешла в овертайм, где решающую шайбу забросил Дерек Барак из балашихинской команды.

Следующий матч казанцы сыграют 20 марта в Астане против «Барыса», начало встречи запланировано на 17:30.

Влас Северин