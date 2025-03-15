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Медведев одобрил Моора на пост секретаря тюменского реготделения «Единой России»

Председатель партии «Единая России» Дмитрий Медведев одобрил кандидатуру губернатора Тюменской области Александра Моора на пост секретаря отделения ЕР в регионе. Об этом господин Моор сообщил в своем Telegram-канал.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«В ходе встречи были обозначены приоритеты: поддержка участников СВО и новых регионов страны, работа с муниципальными депутатами»,— написал губернатор. Он отметил, что партия пользуется поддержкой в Тюменской области и реализует в регионе 22 федеральных и девять региональных проектов.

Сейчас секретарем тюменского регионального отделения «Единой России» является Андрей Артюхов. На этом посту он находится с января 2010 года.

Ранее в президиум тюменского политсовета ЕР вошел мэр Тюмени Максим Афанасьев. Помимо этого, состав регионального совета партии в рамках плановой ротации пополнили семь человек.

Анна Капустина

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