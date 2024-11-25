Максим Афанасьев вошел в президиум тюменского политсовета ЕР

В политическом совете тюменского реготделения партии «Единая Россия» произошла ротация, сообщили в пресс-службе регионального отделения. В ее рамках сменили 8 членов совета, в президиум вошел мэр Тюмени Максим Афанасьев.

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«Ротация кадров — это плановая процедура, которая прописана в Уставе партии. Таким образом, за пять лет обновляется как минимум 50% численности политсоветов разного уровня»,— сказал секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Состав совета также пополнили секретарь ПО № 1 с. Армизонское Армизонского МОП Андрей Баянов, глава Сетовского сельского поселения Елена Горчакова, глава Гагаринского сельского поселения Олег Гультяев, глава Тюменского района Ольга Зимина, председатель Ишимской городской думы Алексей Ипатенко, депутат Тюменской городской думы Виктор Корчагин, руководитель регионального исполкома «Офицеры России» Александр Сукаченко. Господин Сукаченко также вошел в президиум политического совета регионального отделения партии.

Анна Капустина