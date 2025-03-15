В Ростове к весенне-летнему сезону привлекут 270 единиц коммунальной техники

В Ростове-на-Дону по поручению главы города Александра Скрябина прошел смотр коммунальной техники перед началом весенне-летнего сезона. Мероприятие также включало проверку готовности предприятий к содержанию улично-дорожной сети и озеленения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В весенне-летнем сезоне планируется задействовать около 270 единиц техники для мойки дорог и подметания тротуаров, а также ухода за зелеными насаждениями, в том числе — полива клумб. Во время осмотра проверялась не только коммунальная техника, но и функционирование бортового навигационного оборудования, штат водителей, дворников, наличие инструментов.

Кроме того, смотр проходил в Ворошиловском районе на двух площадках: производственной базе подрядной организации OOO «М-Стандарт-Юг» и АО «МПП ЖКХ г. Ростова-на-Дону». В мероприятии участвовали представители департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, а также представители районных администраций.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростове-на-Дону коммунальные службы после потепления начали очистку улиц от пыли и грязи — уборку дорог, удаление грунта с обочин и подрезание нависшего над бордюрами грунта.

Снежана Стодольская