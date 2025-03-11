Коммунальные службы Ростова начали очистку улиц после потепления

В Ростове-на-Дону коммунальные службы после потепления начали очистку улиц от пыли и грязи — уборку дорог, удаление грунта с обочин и подрезание нависшего над бордюрами грунта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростовской области Фото: пресс-служба администрации Ростовской области

В ведомстве уточнили, что ежедневно во всех районах выполняется подметание тротуаров, а также патрульная уборка случайного мусора и урн. Коммунальные службы привлекли почти 600 уборщиков территорий и 113 единиц техники.

Кроме того, в текущем году для сбора пыли с проезжей части впервые задействовали машины-пылесосы. В ближайшее время подрядчик планирует начать мойку тротуаров и остановочных комплексов.

Снежана Стодольская