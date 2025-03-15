В Пролетарском районе Ростова-на-Дону устранили дефект на водопроводе

В Пролетарском районе донской столицы завершили ремонтные работы по устранению дефекта на водопроводе по улицам Аксайской и Петрожицкого. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Специалисты АО «Ростовводоканал» заменили поврежденный участок трубопровода диаметром 200 мм на глубине до пяти метров. Технику для работ предоставила администрация Пролетарского района. На данный момент водоснабжение полностью восстановлено.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на Дону почти 1,5 тыс. жителей мкр. Артем после вмешательства прокуратуры г. Шахты получили перерасчет за водоснабжение на сумму более 2,5 млн руб.

Снежана Стодольская