Против сына основателя ChronoPay завели дело об угрозах судье

Новое уголовное дело возбудили в отношении Петра Врублевского, сына основателя платежной системы ChronoPay, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах. Его обвиняют по трем статьям, в том числе в неуважении в суде и угрозах судье (ст. 297 УК).

В июле прошлого года Врублевского-младшего обвинили в вымогательстве. Его объявили в розыск и заочно арестовали. В 2022 году задержали его отца Павла Врублевского. По версии следствия, он виновен в хищении 535 тыс. руб. у клиентов Сбербанка, а также незаконном обороте средств платежей на более чем 400 млн руб. В январе суд запросил для него 12 лет.

По делу также проходят программист сайта ChronoPay Дмитрий Сомов и сотрудники компании Алексей Беляев, Матвей Ведяшкин и Надежда Акимова. Как утверждается, в 2019 году основатель ChronoPay разработал план хищения денег со счетов клиентов с помощью фейковых сайтов. На них фигуранты дела разыгрывали крупные денежные призы взамен на участие в опросах, а также прогнозировали значения курсов валют и акций.

ChronoPay основана в 2003 году. Компания оказывает услуги по интернет-эквайрингу и финансовым операциям, с помощью которых можно оплачивать покупки в интернете банковскими картами и через электронный кошелек.

Подробности дела — в материале «Ъ» «”Вот в чем собака порылась”».