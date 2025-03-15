В Абинском районе Кубани при пожаре погиб человек

Во время пожара в Абинском районе Кубани погиб человек. Возгорание в частном доме на улице Садовой в СНТ «Геофизик» произошло в ночь на 14 марта. Прибывшие на место подразделения МЧС установили, что огонь охватил 36 кв. м. Пожар был ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате происшествия погиб один человек. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Следственный комитет проводит проверку.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, включая запрет на курение в помещениях и установку пожарных извещателей.

«Ъ-Кубань» писал, что к тушению пожара на нефтебазе в Туапсе привлекли уже 200 человек. Работают 55 единиц техники. Специалисты продолжают охлаждать стенки горящего резервуара.

Вячеслав Рыжков