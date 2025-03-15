В Перми установлен суточный рекорд температуры

В Перми установлен суточный рекорд тепла для 15 марта, сообщает телеграмм-канал «Опасные природные явления Пермского края». По данным ресурса, в 2 часа дня в краевом центре зафиксирована температура воздуха в +7,8 С, что на 0,8 градуса выше прежнего рекорда 2001 года. Аналогичный рекорд установлен в соседнем Екатеринбурге (+11,8°С). В Чайковском сегодня в первом половине дня была зафиксирована температура в +8,0°. Уже вечером в Пермском крае ожидается похолодание.