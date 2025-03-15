Движение на трассе М-10 восстановили после столкновения более десятка автомобилей
Утром 15 марта на федеральной автодороге М-10 «Россия» восстановили движение транспорта после массового ДТП, которое случилось накануне вечером, сообщает ТАСС.
Участок трассы приходится на Валдайский округ Новгородской области. Сразу после аварии с участием трех «ГАЗелей», пяти фур и трех леговых автомобилей на автодороге организовали реверсивное движение.
В результате ДТП пострадали два человека, их доставили в Валдайский многопрофильный медицинский центр имени Соколова ФМБА РФ. По факту случившегося прокуратура Новгородской области проводит проверку.
По предварительным данным, массовая авария случилась из-за ухудшения погодных условий. В Минтрансе призвали водителей быть осторожнее и соблюдать скоростной режим.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 14 марта на 45-м километре автодороги «Зуево — Новая Ладога» пенсионерка за рулем автомобиля Renault выехала на встречную полосу, где столкнулась с «КАМАЗом», который после происшествия съехал в кювет. В результате ДТП пожилая женщина скончалась на месте.