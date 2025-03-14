Полиция проводит проверку по факту смертельного лобового ДТП в Ленобласти

Полиция проводит проверку после лобового столкновения в Киришском районе Ленобласти, в результате которого погибла 74-летняя женщина. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.

По данным правоохранителей, около полудня 14 марта на 45-м километре автодороги «Зуево — Новая Ладога» пенсионерка за рулем автомобиля Renault Logan не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «КАМАЗом», который после происшествия съехал в кювет. В результате ДТП женщина скончалась на месте.

Все подробности смертельного дорожного инцидента в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на трассе под Киришами иномарка опрокинулась после ДТП, в аварии пострадал ребенок.

Артемий Чулков