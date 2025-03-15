В ЛНР сбили украинский беспилотник с химическим боеприпасом
Российские военные отразили атаку украинского БПЛА с отравляющим химическим боеприпасом в Троицком районе ЛНР, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Уточняется, что дрон оснащен самодельной емкостью с химреактивом и детонатором.
«Точно идентифицировать вид отравляющего вещества, примененного ВСУ, военные химики смогут после проведения детального лабораторного анализа»,— отметил в Telegram-канале господин Мирошник.
В ночь на 15 марта над шестью российскими регионами были отражены атаки 126 беспилотников. Над территорией Волгоградской области силы ПВО сбили 64 дрона. Над Воронежской областью уничтожены 38 БПЛА, над Белгородской — 14, над Брянской — 7, над Ростовской — 2, над Курской — 1.
Также опасность атаки дронов объявляли в Северной Осетии, Крыму, Ростовской и Самарской областях. На четыре часа приостанавливали работу аэропорты Саратова и Волгограда.