В ЛНР сбили украинский беспилотник с химическим боеприпасом

Российские военные отразили атаку украинского БПЛА с отравляющим химическим боеприпасом в Троицком районе ЛНР, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Уточняется, что дрон оснащен самодельной емкостью с химреактивом и детонатором.

«Точно идентифицировать вид отравляющего вещества, примененного ВСУ, военные химики смогут после проведения детального лабораторного анализа»,— отметил в Telegram-канале господин Мирошник.

В ночь на 15 марта над шестью российскими регионами были отражены атаки 126 беспилотников. Над территорией Волгоградской области силы ПВО сбили 64 дрона. Над Воронежской областью уничтожены 38 БПЛА, над Белгородской — 14, над Брянской — 7, над Ростовской — 2, над Курской — 1.

Также опасность атаки дронов объявляли в Северной Осетии, Крыму, Ростовской и Самарской областях. На четыре часа приостанавливали работу аэропорты Саратова и Волгограда.