Солнечная и бесснежная погода установится в Петербурге 15 марта

Гребень антициклона сформирует синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом 15 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По словам синоптика, вероятность осадков близка к нулю. Дневная температура окажется немного выше климатической нормы. Воздух прогреется до 2-4 градусов. Порывистый ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление упадет и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы. В воскресенье, 16 марта, будет чуть прохладнее. Столбики термометров покажут от 0 до 2 градусов. Возможно выпадение осадков.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 14 марта на территории города объявляли «желтый» уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. Все из-за сильного ветра, порывы которого достигали 15 м/с.

Андрей Маркелов