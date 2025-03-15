Над Брянской областью и Черным морем сбиты три дрона ВСУ

Российские ПВО с 7:45 до 8:10 мск сбили три украинских дрона, сообщили в Минобороны. Два из них уничтожены над Брянской областью, один — над акваторией Черного моря.

В ночь на 15 марта над шестью российскими регионами были отражены атаки 126 беспилотников. Над территорией Волгоградской области силы ПВО сбили 64 дрона. Над Воронежской областью уничтожены 38 БПЛА, над Белгородской — 14, над Брянской — 7, над Ростовской — 2, над Курской — 1.

По данным белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки беспилотников повреждения получили несколько частных домов в разных районах региона. В Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Также опасность атаки дронов объявляли в Северной Осетии, Крыму, Ростовской и Самарской областях. На четыре часа приостанавливали работы аэропорты Саратова и Волгограда.