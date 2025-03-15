Над Черным морем уничтожили беспилотник

Ранним утром в субботу, 15 марта, над Черным морем сбили беспилотник. Дрон уничтожили в период с 7:45 до 8:10, сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего в указанный период сбили три БПЛА. Один – над Черным морем и еще два – над территорией Брянской области. О пострадавших или разрушениях не сообщалось.

«Ъ-Кубань» писал, что в Туапсе продолжается тушение резервуара с бензином, поврежденного в результате атаки БПЛА 14 марта. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Группировку, занимающуюся тушением возникшего пожара, нарастили до 172 человек, количество задействованной техники выросло до 48 единиц.

Вячеслав Рыжков