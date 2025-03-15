Петербуржцы пожелали своим детям зарплату в 300 тысяч рублей

Медиана дохода, который петербуржцы хотели бы видеть у своих детей составила 300 тыс. рублей, следует из совместного опроса рекрутингового сервиса hh.ru и «Ренессанс страхования».

Зарплата у детей в 50-100 тыс. руб. устроила бы только 2% опрошенных петербуржцев, 100-150 тыс. руб. — 16%, 150-200 тыс. руб. — 23%. Сумму от 200 до 300 тыс. руб. назвали 25% респондентов из Северной столицы. 11% рассчитывают на 300–500 тыс. руб., 14% — доход от 500 тыс. до миллиона рублей.

При этом абсолютное большинство опрошенных считают, что зарплата — не самый значимый фактор при выборе профессии, деньги на первое место ставят только 15%. Каждый второй респондент считает, что важнее всего понять, какая профессия больше всего подходит и нравится человеку, а для 28% первостепенна возможность самореализации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 34% родителей в Петербурге хотели бы выбрать своим детям IT-специальность

Артемий Чулков