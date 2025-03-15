Экс-тренера спортшколы «Рифей» будут судить за хищение при закупке лошадей

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего тренера областного бюджетного учреждения «Спортивная школа по конному спорту и современному пятиборью “Рифей” имени П.М. Латышева» Светланы Дубовик и жителя Московской области. Они обвиняются в мошенническом хищении бюджетных средств (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, с сентября 2020 по март 2021 года, старший тренер спортшколы «Рифей» вступила в преступный сговор со своим знакомым. По указанию челябинки житель Подмосковья приобрел конкретную лошадь за 1,25 млн руб. и продал ее в конную школу в рамках госконтракта по завышенной цене — 2 млн руб., а разницей в сумме 750 тыс. руб. сообщники распорядились по своему усмотрению, считает следствие.

Преступление выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области. Обвиняемые признали вину в полном объеме. В ходе следствия арестовано их имущество стоимостью более 800 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в сентябре 2023 года Центральный районный суд Челябинска осудил Светлану Дубовик и жителя Московской области за аналогичное преступление. За покупку лошади по завышенной цене фигурантов приговорили к пяти и четырем года условного лишения свободы соответственно.