Тренера спортшколы «Рифей» осудили за хищение средств при закупке лошадей

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при закупке лошадей для конноспортивного клуба (КСК) «Рифей». Фигурантам, старшему тренеру спортшколы Светлане Дубовик и директору компании-подрядчика Руслану Горбунову, назначено пять и четыре года условно соответственно. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в суде.

Установлено, что в октябре-декабре 2021 года старший тренер и директор коммерческой организации путем заключения контрактов на поставку спортивных лошадей по завышенной стоимости похитили средства КСК «Рифей» на сумму 2,9 млн руб. Эти деньги спортшкола получила в качестве субсидии на развитие конного спорта. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Челябинской области.

Также суд назначил фигурантам штрафы в 300 тыс. руб. и 260 тыс. руб. и взыскал с них в пользу КСК «Рифей» 2,3 млн руб. ущерба.

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