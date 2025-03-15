Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что президент России Владимир Путин «пытается ослабить Евросоюз теми средствами, которые есть в его распоряжении». Она также сказала, что западным странам необходимо учитывать интересы Москвы во время урегулирования конфликта на Украине.

«У него нет оправдания вторжению в другую страну. Но дискурс об интересах России должен быть»,— сказала Ангела Меркель в интервью Berliner Zeitung.

По словам экс-канцлера, Владимир Путин «озабочен признанием, особенно со стороны Америки». Она считает, что это пришло со времен «холодной войны». Госпожа Меркель также назвала удивительным и примечательным факт того, что Россия поддержала резолюцию Совбеза ООН по Украине, предложенную США.

Полномочия Ангелы Меркель на посту канцлера Германии истекли в октябре 2021 года. В 2024 году она предполагала, что российско-украинский конфликт завершится не военным путем, а дипломатическим.