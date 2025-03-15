Главреда «Вечерних ведомостей» повторно арестовали

Ленинский районный суд Нижнего Тагила повторно арестовал главного редактора «Вечерних ведомостей» Владимира Постникова на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики. Поводом стали два поста в его Telegram, опубликованные в 2020 и 2021 годах.

О повторном аресте Владимира Постникова сообщил его адвокат Георгий Краснов «Ъ-Урал». Первый раз главреда «Вечерних ведомостей» отправили под арест на 14 суток 1 марта. Решение тогда вынес Кировский районный суд Екатеринбурга.

По версии следствия, в октябре 2020 года Владислав Постников в Telegram-канале опубликовал фотографию координатора регионального штаба Алексея Навального (сеть признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Алексея Гресько. На лацкане его пиджака был закреплен значок с символикой организации. В публикации от сентября 2021 года была изображена символика Национал-большевистской партии (признана экстремистской и запрещена в РФ).