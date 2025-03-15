Лукашенко: Белоруссия готова поставить «Орешник» на вооружение до конца года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова поставить на вооружение две установки российской баллистической ракетной системы «Орешник» к концу 2025 гожа. Вопрос о месте их размещения пока не решен.

«Я сейчас контролирую производство этих пусковых установок. Мы к концу года, по-моему, две установки уже на вооружение готовы поставить»,— сказал Александр Лукашенко телеканалу «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

Как добавил президент Белоруссии, место размещения «Орешника» он намерен обсудить в ближайшие дни с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что «торопиться не за чем».

В декабре 2024 года Александр Лукашенко попросил Владимира Путина поставить в Белоруссию баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Президент России назвал это возможным в рамках соглашения о гарантиях безопасности. Владимир Путин ратифицировал его 28 февраля, Александр Лукашенко — 4 марта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Посредник по средней дальности».