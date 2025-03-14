Матч КХЛ СКА и ХК «Сочи» завершился победой петербургской команды

На стадионе «СКА Арена» вечером 14 марта состоялся матч КХЛ между хоккейными клубами СКА и «Сочи». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу петербургской команды.

Первую шайбу на восьмой минуте удачно забросил Сергей Толчинский (СКА). Только во втором периоде команда из Петербурга смогла увеличить отрыв. Результативным оказался бросок Михаила Григоренко.

Третий период не принес голов обеим командам. Матч завершился со счетом 2:0.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СКА одержал победу над минским «Динамо» в матче КХЛ.

Подробнее о том, как прошел матч с «Динамо», — в материале «Нападающие СКА нашли свою совесть».

Татьяна Титаева