Нападающие СКА нашли свою совесть

Хоккеисты СКА одержали третью победу подряд в чемпионате КХЛ, обыграв на своем льду минское «Динамо» со счетом 3:1. На этот раз тренер армейцев Роман Ротенберг был недоволен только тем, что в третьем периоде хозяева несколько ослабили хватку и позволили соперникам «размочить» вратаря Егора Заврагина, который заслуживал в этот день «сухого» матча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На заключительный отрезок матча команды выкатились при счете 3:0 в пользу СКА

Фото: ХК СКА На заключительный отрезок матча команды выкатились при счете 3:0 в пользу СКА

Фото: ХК СКА

Максимализм — отличительная черта Романа Ротенберга в счастливые вечера, когда его команда одерживает победы. Вот и на этот раз, несмотря на то, что победа СКА была убедительной и почти не вызывала вопросов, он посетовал на то, что третий период провели не так, как нужно, поэтому в актив можно записать только первые два.

На заключительный отрезок матча команды выкатились при счете 3:0 в пользу СКА. В первом периоде счет открыл Арсений Грицюк дальним броском, когда петербуржцы разыграли большинство, потом у СКА отличился Михаил Григоренко, добивший шайбу в сетку в сутолоке у ворот. Во втором периоде еще мастерство подправления броска продемонстрировал нападающий СКА Павел Акользин, после чего счет стал 3:0. Казалось, игра сделана. Но в последней двадцатиминутке у СКА пошли удаления. В какой-то момент хозяева остались втроем против пятерых соперников — и динамовцы все же сократили разницу в счете. Большего им добиться не удалось. Концовку матча соперники докатывали в среднем темпе: было видно, что те и другие устали. Так или иначе, СКА удалось победить команду, которая до приезда в Петербург одержала девять побед подряд в чемпионате КХЛ. Как сказал тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов, его игроки в этот вечер «перекурили». А СКА одержал третью победу подряд, одолев до этого в гостях ЦСКА и дома магнитогорский «Металлург».

Такая серия радует болельщиков в преддверии скорых матчей плей-офф. Тем более что сами игроки СКА отмечают, что им удалось нащупать свою игру, рецепт побед. Такое, впрочем, бывало по ходу сезона не раз: команда то теряла игру, то находила,— иначе армейцы не занимали бы в таблице Западной конференции только шестое место. И как дело дальше пойдет, никому не известно. Но факт в том, что поправились почти все лидеры СКА (на травмах по-прежнему форварды Евгений Кузнецов и Захар Бардаков), наладилась игра в обороне (в последних пяти матчах — после домашнего поражения от «Спартака» со счетом 2:7 — петербуржцы не пропускают больше двух голов), исчезла беспорядочная ротация на вратарской позиции, форварды, пусть не так много, но забивают, удерживая СКА на позиции самой результативной команды чемпионата (227 шайб в 64 матчах) — и результаты сразу улучшились.

Роман Ротенберг после матча попенял игрокам на то, что они не помогли в этом матче оформить «сухарь» голкиперу Егору Заврагину, который этого заслуживал своей игрой. А так согласился с тем, что СКА провел хороший матч — прежде всего потому, что форварды старательно отрабатывали в обороне. «Они нашли свою совесть»,— как сказал тренер СКА. И еще армейцам удалось выиграть у минчан силовую борьбу, что тоже немаловажный фактор в хоккее. Из этих слагаемых и забитых голов сложилась победа.

Она была добыта в предпоследнем домашнем матче СКА в этом регулярном чемпионате. Осталось сыграть на «СКА Арене» с «Сочи» 14 марта, а потом провести выезд по маршруту Челябинск — Екатеринбург — Нижний Новгород, чтобы завершить эту часть сезона. Дальше — матчи в плей-офф, куда СКА уже вышел, но пока непонятно, с кем он будет играть, так как команды в Западной конференции идут плотной группой — оторвался от всех только ярославский «Локомотив», который заранее обеспечил себе первое место и, скорее всего, победу в чемпионате (с ним конкурирует «Трактор» из Восточной конференции).

Кирилл Легков