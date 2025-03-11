СКА одержал победу над минским «Динамо» в матче КХЛ

Хоккейный клуб СКА вечером 11 марта вышел на лед «СКА Арены» с командой «Динамо» (Минск) в матче КХЛ. Игра завершилась счетом 3:1 в пользу хозяев площадки.

В первом периоде Арсений Грицюк открыл счет на 12-й минуте. Дмитрий Григоренко забил вторую шайбу. Следующий гол был оформлен уже во втором периоде — точный бросок сделал Павел Акользин.

Динамовцы лишь на 53-й минуте смогли удачно атаковать ворота петербургской команды. Матч принес победу СКА, клуб победил со счетом 3:1.

О том, как прошел прошлый матч СКА, — в материале «Ъ-СПб» «Тренер СКА получил тортом в лицо».

Татьяна Титаева