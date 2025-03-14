БК «УГМК» одержал победу в домашнем матче против «Ника-Лузалес»

Женский баскетбольный клуб «УГМК» одержал победу над баскетбольным клубом «Ника-Лузалес» из Сыктывкара в домашнем матче на площадке ДИВСа в рамках Fonbet Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 91:61 (23:17, 21:17, 29:14, 18:13), сообщает пресс-служба БК «УГМК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба БК «УГМК» Фото: пресс-служба БК «УГМК»

В этом матче самыми результативными игроками «УГМК» стали Меган Уокер (17 очков), Олаири Косу (14 очков) и Алекс Бентли (13 очков). В составе «Ника-Лузалес» по 14 очков набрали Елизавета Братчикова и Юлия Лубутина.

Следующий матч «УГМК» проведет на выезде против курского «Динамо» 18 марта.

Ранее «УГМК» одержал победу над баскетбольным клубом «Ника-Лузалес» в матче регулярного чемпионата России в Екатеринбурге. Встреча завершилась со счетом 78:59.

Полина Щуцкая