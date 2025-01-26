БК «УГМК» обыграл «Нику-Лузалес» в домашнем матче

Женский баскетбольный клуб «УГМК» одержал победу над баскетбольным клубом «Ника-Лузалес» из Сыктывкара в матче регулярного чемпионата России в Екатеринбурге на площадке ДИВСа. Как сообщает пресс-служба БК «УГМК», встреча завершилась со счетом 78:59 (20:19, 26:18, 13:14, 19:8).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба БК «УГМК» Фото: пресс-служба БК «УГМК»

«Первая четверть прошла на равных, во второй екатеринбурженки воспользовались некоторой растерянностью оппонента и создали для себя комфортный перевес», — отметили в мэрии Екатеринбурга.

По итогам встречи, самыми результативными игроками стали Жосселина Майга и Йована Ногич, набрав 12 очков.

Следующая игра состоится 30 января в Екатеринбурге в рамках «Финала четырех» Кубка России. БК «УГМК» сыграет против московского МБА-МГУСиТ.

Напомним, женский баскетбольный клуб «УГМК» в сезоне 2023/24 собрал требл. Помимо чемпионата лисицы стали триумфаторами Суперкубка России, где выиграли у курского «Динамо» — 58:50. И взяли Кубок России в «финале четырех», где обыграли сначала «Надежду» из Оренбурга, а потом вновь переиграли «Динамо» (Курск) — 70:65.

Мария Шараева