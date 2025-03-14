На подлете к Крыму сбили БПЛА

Силы ПВО уничтожили один украинский БПЛА над территорией Крыма вечером 14 марта. Дрон сбили в период с 18:50 мск до 19:15 мск, сообщает минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что минувшей ночью в результате атаки БПЛА произошло возгорание нефтебазы в Туапсе. Загорелся резервуар емкостью 20 тыс. тонн бензина. Пламя охватило территорию более 1 тыс. кв. м.

Для тушения пожара на объекте была увеличена численность спасателей до 172 человек. На месте работает 48 единиц техники.

Анна Гречко