Жителя Усть-Лабинского района задержали за поджог камыша

В Усть-Лабинском районе полиция задержала 36-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге камыша. Об этом сообщает пресс-служба Отдела МВД России по муниципалитету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Личность нарушителя была установлена благодаря местным жителям, которые зафиксировали его на видео. На кадрах видно, как злоумышленник покидает место происшествия на мопеде.

По словам задержанного, возгорание произошло случайно — он во время рыбалки якобы неосторожно бросил окурок в заросли, что привело к пожару. Мужчина также отметил, что попытался потушить пламя, но из-за сильного ветра не смог справиться с огнем. После этого он покинул место происшествия, испугавшись ответственности.

Полиция проводит необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в северо-восточных районах Краснодарского края с 14 по 16 марта объявили высокую пожароопасность 4-го класса. Главное управление МЧС России по региону напоминает о запрете использования открытых источников огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

Нурий Бзасежев