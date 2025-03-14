В Краснодаре задержали группу подростков по делу о теракте

Трое несовершеннолетних стали фигурантами уголовного дела о теракте (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) после поджога релейных и батарейных шкафов на железной дороге под Краснодаром. Сейчас подростки арестованы, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным следствия, в начале марта 2025 года подозреваемые договорились с неизвестным лицом через мессенджер выполнить задание за вознаграждение. Целью преступления была дестабилизация работы железной дороги.

Подростки распределили роли, подготовились и совершили поджог релейных и батарейных шкафов на 667-м км перегона железнодорожных станций «Краснодар — Сортировочный — Лорис», после чего скрылись с места происшествия.

Злоумышленников выявили и задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицией. На время предварительного следствия подозреваемые взяты под стражу.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что трое жителей Краснодара были осуждены за поджог релейного шкафа. Двух фигурантов приговорили к 12 годам лишения свободы, а третий получил девять лет.

Нурий Бзасежев