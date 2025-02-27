За поджог железнодорожного шкафа трое краснодарцев осуждены на длительные сроки

Краснодарский краевой суд вынес приговор трем местным жителям за поджог и попытку поджога шкафов релейного управления на железной дороге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в декабре 2023 года одному из фигурантов предложили заработать 50 тыс. руб. за поджог железнодорожного релейного шкафа. Он согласился и привлек к преступлению своего знакомого. После приобретения необходимых материалов злоумышленники попытались осуществить поджог в поселке Лорис в ночь на 11 декабря 2023 года, но потерпели неудачу.

Куратор предложил повторить попытку, гарантировав оплату. Вечером того же дня подсудимый вместе с другим знакомым успешно совершил поджог, записал видеодоказательство для куратора и получил обещанное вознаграждение, половину которого перевел сообщнику.

Суд признал двоих фигурантов виновными по п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ (поджог) и назначил им по 12 лет лишения свободы. Первый год они проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Еще один подсудимый, признанный виновным в попытке совершения поджога, получил девять лет с аналогичными условиями отбывания наказания.

Денежные средства, полученные от совершения преступления, конфискованы в доход государства. Приговор в законную силу пока не вступил.

Вячеслав Рыжков