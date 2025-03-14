Задержанный в Новороссийске по делу о вымогательстве оказался экс-депутатом ЗСК

Подозреваемым в вымогательстве 500 млн руб. у новороссийского предпринимателя оказался бывший депутат Заксобрания Кубани Михаил Ковалюк. Об этом со ссылкой на личный источник сообщает «Ъ-Кубань».

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По версии следствия, 57-летний подозреваемый принял участие на стороне одного из участников конфликта из-за раздела наследства, потребовав от новороссийского предпринимателя 500 млн руб. При этом он заявлял о мнимом покровительстве со стороны сотрудников ФСБ России и о якобы имеющихся связях в контрольно-надзорных органах Краснодарского края.

Бывший чиновник был задержан при передаче ему половины вымогаемой суммы. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Экс-депутат заключен под стражу.

Михаил Ковалюк был депутатом Законодательного собрания Краснодарского края III и V созывов. Являлся членом фракции ВПП «Единая Россия». Также был членом Общественной палаты Краснодарского края. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ему принадлежат компании «Кубаньбытхим» (бренд «Матрешка»), «Строй-Инвест», «Автолайн» и др.

Алена Воробьева