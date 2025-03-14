Подозреваемым в вымогательстве 500 млн рублей оказался экс-депутат ЗСК

По данным осведомленного источника «Ъ-Кубань», задержанным по подозрению в вымогательстве 500 млн руб. у бизнесмена в Новороссийске является бывший депутат Заксобрания Кубани Михаил Ковалюк.

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Как сообщили ранее в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, 57-летний экс-депутат якобы выступал в качестве заинтересованного лица при разделе крупного наследства. По версии следствия, подозреваемый потребовал от новороссийского предпринимателя полмиллиарда рублей, заявляя о мнимом покровительстве со стороны сотрудников ФСБ России, а также о якобы имеющихся связях в контрольно-надзорных органах Краснодарского края.

Фигурант был задержан при получении половины вымогаемой суммы. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Михаил Ковалюк был депутатом Законодательного собрания Краснодарского края III и V созывов. Являлся членом фракции ВПП «Единая Россия». Также был членом Общественной палаты Краснодарского края. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ему принадлежат компании «Кубаньбытхим» (бренд «Матрешка»), «Строй-Инвест», «Автолайн» и др.

Артур Каверин