Минюст признал иноагентом писательницу Аллу Боссарт

Минюст внес в перечень иностранных агентов писательницу Аллу Боссарт, журналиста Андрея Аксенова и общественного деятеля Германа Обухова.

Согласно сообщению ведомства, внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов, ложную информацию о решениях российских властей, выступали против боевых действий на Украине, а также формировали негативный образ российской армии.

Алла Боссарт (иноагент) — российская писательница и журналистка, автор сценариев ряда сериалов и фильмов. Публиковалась в журналах «Арион», «Новая Юность», «Иерусалимский журнал». Номинировалась на премии «Русский Букер» и «Большая книга», а также на «Премию Белкина».

Андрей Аксенов (иноагент) — журналист, ведущий подкаста и видеосериала «Закат империи», автор книг «Слухи в империи» (2023) и «Поп Гапон и японские винтовки» (2023).

Герман Обухов (иноагент) — общественный деятель, политзаключенный СССР (1981–1987). В 2017 году основал фонд, который в том числе оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим от боевых действий.

Полина Мотызлевская