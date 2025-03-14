В Казани во время проверки задержали 12 нелегальных мигрантов

В ходе рейда по выявлению нелегальных мигрантов в Казани задержали 12 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

12 марта сотрудники Управления по вопросам миграции совместно с сотрудниками ГИБДД МВД по Татарстану провели проверку соблюдения миграционного законодательства в Казани и в Лаишевском районе.

Ранее сообщалось, что мигрантам Татарстана нужно легализоваться на территории России до 30 апреля, чтобы избежать депортации.

Кроме того, МВД России запустило реестр, в который включаются все лица, незаконно находящиеся на территории страны. Перечень нелегальных мигрантов актуализируется каждые 4 часа.

С 2025 года в Татарстане также вводится запрет на привлечение мигрантов к десяти видам трудовой деятельности. Согласно проекту указа раиса республики, иностранные граждане не смогут, в том числе работать таксистами, охранниками, юристами, ветеринарами. Ограничения на работу мигрантов будут действовать один год.

Дарья Сайфиева