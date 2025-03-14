Оборонные компании подали 360 проектов для «Золотого купола» Трампа

Оборонные компании подготовили более 360 проектов, развивающих идею президента США Дональда Трампа о создании «Золотого купола» — развертывания над страной новейшей системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на главу управления ПРО Министерства обороны США генерал-лейтенанта Хита Коллинза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Какие компании подали свои проекты, не сообщается. Все предложения по «Золотому куполу» должны быть поданы в Пентагон к началу апреля. По данным издания, аналитики Минобороны США уже изучают эти предложения. Ожидается, что они должны представить свой план с описанием работы системы, деталями ее создания и финансирования уже в следующем финансовом году.

Господин Трамп неоднократно заявлял о том, что США собираются создать и развернуть новую систему противоракетной обороны под названием Golden Dome («Золотой купол»). В своих заявлениях он сравнивал ее с израильской системой ПРО «Железный купол», а также с нереализованной системой ПРО Рональда Рейгана, получившей название «Звездные войны». Как пишет Bloomberg, по подсчетам бывшего инспектора и директора по финансам Минобороны США Дова Закхайма, развертывание такой системы будет стоить около $100 млрд в год до 2030 года.

Яна Рождественская