Трамп обвинил «криворукого Байдена» в бардаке в отношениях с Россией

Президент США Дональд Трамп назвал отношения Москвы и Вашингтона «настоящим бардаком», довел до которого экс-лидер страны Джо Байден. Если бы он был президентом в момент обострения украинского кризиса, военных действий бы не произошло, убежден господин Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Криворукий Джо Байден втянул нас в настоящий "бардак" с Россией (и со всем остальным!), но я собираюсь вытащить нас оттуда. Миллионы людей погибли без необходимости, и их больше никогда не увидят. И их будет гораздо больше, если мы не добьемся прекращения огня и подписания окончательного соглашения с Россией»,— написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social.

По словам Дональда Трампа, при его президентстве удалось бы избежать и эскалации израиле-палестинского конфликта 7 октября. «Вывод войск из Афганистана был бы сопряжен с силой и гордостью и не стал бы самым позорным днем в истории нашей страны, это мог бы быть момент славы»,— добавил господин Трамп.

Он вновь подчеркнул, что Джо Байден несет ответственность за критическую ситуацию в экономике США, когда страна столкнулась с «рекордной, разрушающей» инфляцией. Ту же мысль высказал в интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс, напомнив, что государством вместо господина Байдена управляла его супруга Джилл.

Подробнее об отношениях Москвы и Вашингтона — в материале «Ъ» «Март. Мир. Трамп».