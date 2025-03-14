Вэнс: Байден спал, пока его жена управляла США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что за экс-лидера Джо Байдена страной управляла его супруга Джилл. По его словам, это привело к экономической катастрофе, которую не допустит нынешний президент Дональд Трамп.

«У нас не будет администрации, в которой президент сидит на встречах с правительством и спит, пока его жена проводит их, и никто ничего не делает»,— сказал господин Вэнс в интервью Fox News.

Он уточнил, что из-за критической ситуации в экономике дефицит торговли в США достиг $3 млрд. «Президент меняет 40 лет провального двухпартийного согласия в Вашингтоне, которое продавало американских работников и разрушало экономическую силу США»,— заключил Джей Ди Вэнс.

О таких же проблемах в США, обострившихся в ходе президентства Джо Байден, упоминал господин Трамп при обращении к Конгрессу 5 марта. Глава Белого дома подчеркнул: «Золотой век Америки только начинается. Это будет нечто, чего мир еще никогда не видел».

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