Страны G7 пригрозили РФ санкциями при продолжении военных действий на Украине

Страны—участницы G7 призвали Россию последовать за Украиной и согласиться с условиями прекращения огня, обеспечив тем самым надежные «меры безопасности» обеим сторонам. В противном случае они расширят санкционное давление на РФ. Проект заявления представлен к одобрению европейских министров.

«Любое прекращение огня должно соблюдаться»,— цитирует Reuters официальное заявление G7. В документе отмечается, что безопасность Украины должна быть обеспечена в той мере, чтобы страна могла защититься от любой потенциальной угрозы в будущем.

12 марта по итогам переговоров с делегацией США Киев одобрил 30-дневное перемирие. Вчера президент России Владимир Путин также заявил, что готов пойти на прекращение огня, но «с нюансами». Речь идет о гарантиях для России: Украина может воспользоваться паузой для укрепления фронта, продолжения мобилизации, получения вооружения.

Господин Путин напомнил, что временное прекращение огня возможно только с перспективой долгосрочного мира и устранением «первопричины кризиса». Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести «разрушительные санкции», если Россия откажется от перемирия. Для урегулирования ситуации в Москву накануне прилетал спецпосланник господина Трампа Стив Уиткофф.

Подробнее — в материале «Ъ» «За перемирие, но есть нюанс».