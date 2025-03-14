Свердловские власти увеличили выплату контрактникам СВО до 2,5 млн рублей

Правительство Свердловской области увеличило размер единовременной выплаты уральцам, заключившим контракт с Минобороны на прохождение службы в зоне специальной военной операции (СВО) до 2,5 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

С 15 марта суммарная выплата составит более 2,9 млн руб., включая 400 тыс. руб. федеральной выплаты Минобороны. Родственники свердловчан, участвующих в СВО, продолжат получать единовременную выплату в 20 тыс. руб. на каждого ребенка военнослужащего.

В регионе также действуют другие меры поддержки семей военнослужащих, в том числе льготная газификация дома, отсрочка уплаты арендной платы, бесплатный отдых для детей в оздоровительных лагерях и бесплатное питание для детей в школах и колледжах.

Напомним, в начале сентября власти Свердловской области увеличили размер единовременной выплаты добровольцам СВО до 1,5 млн руб., после чего выплаты подняли и семьям свердловских контрактников до той же суммы. Перед этим эту меру поддержки увеличили в августе до 900 тыс. руб.

Полина Щуцкая