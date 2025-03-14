Неизвестный устроил стрельбу рядом с детским садом в Новой Москве

В районе Коммунарка в Новой Москве неизвестный мужчина устроил стрельбу рядом с детским садом Bilingual Kids Academy. По предварительным данным, один человек был ранен в ногу. Подозреваемого задержали.

По данным Telegram-канала «112», стрельбу устроил отец одного из воспитанников детского сада — 37-летний Юрий Андреев. Указывается, что ребенка приехала забирать мама, но ее ранее не видели в учреждении и позвонили отцу. После приезда Юрия Андреева между супругами начался скандал, в итоге охрана и воспитатели выпроводили мужчину на улицу, где он подрался с «группой поддержки жены».

Telegram-канал Mash приводит версию, что причина драки — конфликт отца с новым сожителем мамы ребенка. Они поругались, а на улице отец выстрелил в соперника. Указывается, что все трое находятся на допросе в полиции.

Никита Черненко