Карачаево-Черкесия планирует увеличить турпоток до 4 млн человек

Власти Карачаево-Черкесии ожидают, что горные курорты республики станут намного привлекательнее для туристов в результате строительства аэропорта в Зеленчукском районе. Оно запланировано на 2027–2029 годы. Об этом на встрече с журналистами в пресс-центре «ТАСС-Кавказ» в Пятигорске сообщил глава министерства туризма и курортов КЧР Расул Текеев. Он рассказал, что сейчас большинство туристов приезжают в республику на автомобилях из аэропорта Минеральные Воды. Появление собственной аэрогавани улучшит транспортную доступность курортов, и ежегодный турпоток вырастет до 4 млн человек. Это поспособствует появлению дополнительных мест размещения в локациях Архыза, Домбая и Теберды и привлечет новых инвесторов, уверен чиновник. В перспективе планируется строительство 30 км новых горнолыжных трасс в Архызе, «чтобы сбалансировать турпотоки» и избежать очередей на канатные дороги.

По словам господина Текеева, в 2024 году курорты Домбая, Архыза и Теберды приняли более 2,4 млн туристов. Это на 10% больше, чем в 2023 году. Увеличилось до 8,5 тыс. количество мест размещения, еще 1 тыс. планируется ввести в течение 2025 года. Расул Текеев отметил, что меняется не только количество, но и качество услуг по размещению — открыто три пятизвездных отеля. В Домбае один из отелей управляется сетью «Космос», а в Архызе в этом году начнет работу отель сети «Алеан» с концепцией «все включено».

До 2030 года министерство туризма и курортов КЧР планирует закончить паспортизацию и благоустройство всех популярных маршрутов для пешего туризма. По словам министра, это «стратегическая цель». В настоящий момент паспорта получили семь горных маршрутов протяженностью 46 км. Господин Текеев также пообещал, что до конца года все данные о природных локациях, маршрутах, а также о получении туруслуг будут оцифрованы и размещены на специальной платформе.

Александра Ларинцева, Пятигорск