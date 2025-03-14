Апелляция оставила в силе решение по иску «Башспирта» к УФАС по Башкирии

АО «Башспирт» и подрядчику строительства спиртзавода в Булгаково — ООО «Строительная фирма — 15 БНЗС» — удалось отстоять решение арбитражного суда Башкирии в споре с УФАС по республике. В декабре прошлого года суд признал недействительным решение антимонопольного ведомства. В конце 2023 года УФАС установило, что в июле и октябре 2021 года «Башспирт» без проведения торгов заключил со строительной компанией договоры на ремонт складского комплекса завода «БашБиоспирт» (предприятие было открыто в ноябре 2021 года) стоимостью 110,1 млн руб. и строительство водозабора питьевой воды и сети водоснабжения за 91,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

По мнению УФАС, госкомпания была обязана провести торги по отбору подрядчика.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что «Башспирт» имел право «самостоятельно определять порядок и условия применения неконкурентных способов закупки, порядок подготовки и осуществления закупки у единственного поставщика».

Вчера решение башкирского суда поддержал Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. Мотивировочная часть постановления пока не опубликована.

«Попытка антимонопольного органа оспорить решение суда первой инстанции сейчас — все равно что обвинять спасателя в том, что он не ждал официального разрешения, когда вытаскивал человека из воды. В критический момент нужно было действовать быстро, и АО «Башспирт» поступило именно так, обеспечив безопасность и стабильность работы предприятия. Поэтому, решение о заключении договоров неконкурентным способом, было вынужденной и законной мерой, а доводы административного органа о нарушениях носят субъективный характер»,— сообщил начальник правовой службы «Башспирта» Евгений Яковлев.

Олег Вахитов