Совфед ратифицировал отсрочку по выплатам кредитов Белоруссией

В ходе заседания Совета федерации сенаторы одобрили ратификацию соглашения об отсрочке платежей по российским госкредитам для Белоруссии. Выплаты перенесены на 7–12 лет, сообщает пресс-служба Совфеда.

Выплата платежей и погашение основного долга изначально были запланированы на период с 1 апреля по 31 декабря 2024 года. Выплата процентных платежей должна была осуществиться с 1 июля по 31 декабря 2024 года. В соответствии с документом сроки выплат переносятся на период 2031–2036 годов. Общая сумма платежей, подлежащих отсрочке, составляет $800 млн, сообщал замминистра финансов России Владимир Колычев.

Закон о ратификации соглашения между правительствами России и Белоруссии об изменении условий соглашений был подписан в Москве 25 апреля 2024 года. Протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами двух стран подписан в Москве 11 июля прошлого года.

Вчера, 13 марта, в Кремле прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры двух стран также провели встречу в расширенном составе в формате обеда и подписали ряд документов о сотрудничестве. На совместной пресс-конференции они рассказали о нюансах урегулирования конфликта на Украине и новых возможностях на выборах для граждан обеих стран.

Подробности — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется».