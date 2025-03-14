Tesla обеспокоена торговой политикой Трампа

Tesla Илона Маска уведомила офис торгового представителя США (USTR), что опасается негативных последствий введения импортных пошлин со стороны администрации Дональда Трампа на товары из Китая, ЕС, Мексики и Канады. В письме компании говорится, что она и другие крупные американские экспортеры могут серьезно пострадать от ответных мер на агрессивную торговую политику американского президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Письмо было отправлено в ответ на просьбу USTR прокомментировать доклад о несправедливой торговой политике других стран. Tesla отмечает, что компания поддерживает борьбу американских властей с незаконными практиками в торговле, однако хотела бы избежать последствий, с которыми она сталкивалась во время предыдущих торговых споров США с другими странами.

«Американские экспортеры подвержены непропорциональным последствиям, когда другие страны реагируют на торговые меры США,— говорится в письме Tesla.— Например, прошлые торговые меры, принятые США, привели к немедленной реакции со стороны целевых стран, включая повышение тарифов на электромобили».

4 марта по решению господина Трампа начали действовать пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики. С того же дня с 10% до 20% были увеличены тарифы на поставки из Китая. Кроме того, американский президент ввел 25-процентные пошлины на сталь и алюминий из ЕС. В ответ все затронутые американскими пошлинами страны ввели собственные импортные тарифы на товары из США.

Подробности — в материале «Ъ» «Европа вступает в торговую войну».

Кирилл Сарханянц