В Новороссийске выявили 17 нелегальных рабочих из Узбекистана

Во время рейда полицейские в Новороссийске выявили 17 иностранцев, которые незаконно трудились на одной из баз по хранению фруктов. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За нарушение режима пребывания в стране 17 приезжих из Узбекистана были привлечены к ответственности в Новороссийске. Рейд по выявлению иностранных граждан, цели въезда которых фактически не соответствовали осуществляемой деятельности в РФ, проводился новороссийскими полицейскими совместно с коллегами из Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. Штрафы на сумму более 65 тыс. руб. пойдут в доход государства.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал о задержании бывшего депутата, подозреваемого в вымогательстве 500 млн руб. Правоохранители совместно с сотрудниками краевого УФСБ задержали бывшего чиновника при передаче ему половины вымогаемой суммы.

Алена Воробьева