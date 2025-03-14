Тюменец, сбивший сотрудника ГИБДД при проверке документов, арестован

В Тюмени арестован местный житель, обвиняемый в применении насилия над сотрудником ГИБДД, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

По версии следствия, 12 марта инспектор ГИБДД остановил автомобиль на улице Первомайской за тонированные стекла и выявил неоплаченный штраф у водителя 1986 года рождения. Водитель отказался проехать в отдел полиции и, не выполняя требования сотрудника полиции, начал движение. Инспектор продолжал удерживался за панель двери автомобиля, чтобы избежать травм. Водитель увеличил скорость и продолжал движение, пока полицейский не упал на проезжую часть. После чего обвиняемый скрылся с места происшествия.

Пострадавший сотрудник ГИБДД с травмами был доставлен в больницу.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По ходатайству следователя он арестован. Проводятся следственные действия.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования этого уголовного дела.

Полина Щуцкая