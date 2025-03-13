Бастрыкин поручил доложить о применении насилия к полицейскому в Тюмени

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов в Тюменской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным следствия, 2 марта сотрудник ДПС при проверке документов у водителя установил факт неоплаченного штрафа и предложил ему проехать в отдел ГИБДД. Водитель, отказался выполнять требования. Он начал движение, при этом инспектор продолжал удерживался за дверь. Водитель, увеличив скорость, продолжал движение, пока полицейский не упал на проезжую часть, после чего обвиняемый скрылся.

В результате оперативных действий нарушитель был задержан. Пострадавшему сотруднику полиции оказана необходимая помощь.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Руководителю СУ СК России по Тюменской области поручено представить доклад о ходе расследования.

Полина Щуцкая