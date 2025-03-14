В Красноярске УФАС возбудило третье дело в отношении логоцентра «Светофора»

УФАС Красноярского края завело третье дело о нарушении закона о торговле в отношении дистрибьютора сети «Светофор» в Красноярске — ООО «Ритейл Логистик Сервис» (логоцентр торговой сети). Организация заключала с поставщиками договоры поставки, по которым оплата товаров производилась только после их продажи в магазинах и без ограничения срока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Такое условие вынуждает поставщиков привлекать дополнительные средства, что может сказаться на отпускных ценах на продукцию, а также привести к сокращению инвестиций в развитие производства и росту кредитной нагрузки на предприятия»,— сообщает пресс-служба ведомства.

В случае признания нарушения компании грозит административный штраф по ч. 3 ст. 14.42 КоАП РФ (нарушение требований к условиям заключения договора поставки продовольственных товаров).

В начале ноября прошлого года региональное управление ФАС возбудило дело в отношении другого красноярского логоцентра «Светафор» — ООО «ЕнисейЛогистика» — по аналогичному нарушению. Это дело стало четвертым против логистических центров «Светофора» с начала 2024 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», в середине февраля этого года в 30 магазинах сети «Светофор» на территории Красноярского края были выявлены нарушения. Россельхознадзор установил наличие продукции без маркировки, ветеринарных сопроводительных документов, с истекшими сроками годности, а также продукции с нарушением прослеживаемости.

Ранее стало известно, что антимонопольный орган организовал масштабную проверку логоцентров «Светофор». Проверка коснулась большинства магазинов сети в России. Как писал «Ъ», приостановлена деятельность 76 объектов торговли, возобновлена — 50. Изъято более 5,7 тыс. партий небезопасной продукции.

Александра Стрелкова