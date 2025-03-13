«Полмиллиона сигарет образуют ковер как бы из тигровой шкуры»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о собственных фаворитах и ключевых точках рейтинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Courtesy Virginia Museum of Fine Arts Фото: Courtesy Virginia Museum of Fine Arts

Коллеги из издания ArtPrice взялись за непосильную работу: составить рейтинг «100 лучших произведений искусства XXI века». По одной работе от автора. Предлагаю посмотреть на некоторые ключевые точки этого рейтинга.

Под последним номером 100 эксперты разместили инсталляцию китайца Сюй Бина 1st Class, выстроенную в 2011 году в Музее изящных искусств Вирджинии в рамках «Табачного проекта». Полмиллиона сигарет прислонились друг к другу, образуя ковер из "тигровой шкуры". К моменту премьеры мировая столица выращивания табака давно переместилась из Вирджинии в Китай, где базируется Сюй Бин. Однако в китайском бренде Virginia Tabacco видны романтизированные отсылки к колониальным преданиям. Сюй выбрал сигаретный бренд 1st Class, потому что он был одним из немногих, которые все еще выращивали табак и распространяли продукцию в Соединенных Штатах. Масса и материальность работы были не только ошеломляющими и вонючими, масштабность произведения давала представление о глобальных цепочках поставок.

Рейтинг вышел ожидаемо личностным. Поэтому многие работы из «списка лучших» меня совершенно не взволновали. Сразу перехожу к номеру 85 — Сантьяго Яуаркани El mundo del agua («Мир воды»), Венецианская биеннале, 2024 год. Работа передает воодушевленную связь с историей коренных народов и преданность земле. Будучи членом клана Аймени (Белая цапля) народа Уитото в северной Амазонии, Яуаркани передает истории о космологических существах, колониальных конфликтах и наследии предков, часто выполняя работы на льянчаме (вид пергамента, сделанного из коры). Русалки вылезают на сушу, змеи извиваются, а морской организм курит трубку, все это сложно и наэлектризовано, что делает полотно древним и современным одновременно.

Номер 84 — немка Иза Генцкен с работой 2000 года Fuck the Bauhaus #4. Группа из шести скульптур, собранных из обрезков найденного картона, пенопласта, пластика и стекла, олицетворяет дерзкий, но формально изысканный подход, который отличает искусство Генцкен на протяжении уже полувека. О других работах списка продолжим в следующие разы.

Дмитрий Буткевич